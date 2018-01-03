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Отличная возможность встретиться с игроками из разных стран: Беларусь в ожидании Рождественского хоккейного турнира

03.01.2018 - 09:45

Новости Беларуси. Беларусь в ожидании большого хоккея. Уже 4 января в Минске начнется международный Рождественский любительский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эти состязания называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд. Нашу страну на турнире традиционно представит команда главы государства. Первыми для участия в соревнованиях накануне прилетели представители Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо спортсменов к нам направляются и болельщики. Для пересечения белорусской границы им не нужна виза в паспорте.

Саид Аль-Нуэйми, нападающий сборной Объединенных Арабских Эмиратов:
Мы в четвертый раз принимаем участие в Рождественском турнире. Для нас это отличная возможность встретиться с игроками из разных стран. Среди них много бывших профессиональных хоккеистов. Это действительно большой опыт.

Напомним, Рождественский турнир пройдет уже в 14 раз. Как и в январе 2017, команды скрестят клюшки на льду «Чижовка-Арены». Всего в борьбу за главный приз вступят 8 команд.

Отличная возможность встретиться с игроками из разных стран: Беларусь в ожидании Рождественского хоккейного турнира

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