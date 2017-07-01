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Отменить роуминг, создать систему контроля продуктов: какие идеи поддержали Президенты Беларуси и России на заседании Высшего госсовета?

01.07.2017 - 15:49

Новости Беларуси. Союзный диалог будет продолжен. После насыщенного дня в Москве, где накануне завершились переговоры Президентов Беларуси и России, эксперты обеих стран подводят итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Отменить роуминг для граждан Союзного государства, ввести в строй электронную систему контроля качества продуктов,

которая позволит избежать ненужных споров, учредить союзную премию в области науки и искусства –

это лишь немногие идеи, которые во время заседания высшего госсовета поддержали Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Одна из центральных тем встречи – сотрудничество в сферах промышленности и сельского хозяйства. Здесь,

договорились сохранить потенциал машиностроительного комплекса Союзного государства.

В итоге, в Москве подписано девять документов. Стороны подтвердили готовность решать самые острые вопросы по всем направлениям.

В этот же день Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в работе IV форума регионов Беларуси и России,

который был посвящен интеграционному развитию в сфере высоких технологий.

Оба лидера уверены – за инновациями будущее. В заключенных контрактах много цифр. Белаз, предприятия Белнефтехима, легкой промышленности – в общем портфеле соглашений форума сотни миллионов долларов. 

Отменить роуминг, создать систему контроля продуктов: какие идеи поддержали Президенты Беларуси и России во время заседания Высшего госсовета?

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