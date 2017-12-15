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Отомстил за свою дочь: почему пенсионер из Жодино стрелял в родственника

15.12.2017 - 18:19

Новости Беларуси. Трагедия в Жодино: 14 декабря местный житель в помещении магазина застрелил своего знакомого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кровавому происшествию предшествовала семейная драма: расстрелявший таким образом отомстил за свою дочь. Родственники ее погибшего мужа пытались отсудить у вдовы имущество.

По мнению мужчины, наибольшая ответственность за эту несправедливость – на брате зятя (именно он и отправился на тот свет). Сейчас все причины и мотивы страшного поступка изучают правоохранители.

Эксперты проведут баллистическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Минской области:
По данным следствия, житель Жодино 1954 года рождения зашел в магазин сантехники, где находился его знакомый, 40-летний местный житель. На почве личных неприязненных отношений и разногласий, возникших между ними ранее, подозреваемый выстрелил в грудь знакомому из обреза охотничьего ружья.

Подозреваемый является пенсионером, проживает в Жодино, ранее не судим. С его участием, а также с участием свидетелей и иных участников произошедшего проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Отомстил за свою дочь: почему пенсионер из Жодино стрелял в родственника

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