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Отряды БРСМ подключились к борьбе с нелегальной торговлей в переходах минского метро

26.04.2018 - 22:28

Новости Беларуси. Ребята с сотрудниками милиции дважды в неделю дежурят в переходах трех станций метро: Каменная Горка, Пушкинская и площадь Якуба Коласа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отряды уже провели почти 300 рейдов. Сумма штрафов превысила 50 тысяч рублей. Нашей съёмочной группой нелегалов обнаружено не было. Совместная работа молодёжи и милиции даёт результат.

Кирилл Жирун, активист ОО «БРСМ»:
Закон ипорядок – это главное, что есть. Обязанность каждого гражданина – следить за тем, чтобы никто не нарушал.


Владислав Барейша, активист ОО «БРСМ»:
Я всегда считал, что это неправильно, когда люди незаконно торгуют.

Отряды БРСМ подключились к борьбе с нелегальной торговлей в переходах минского метро

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