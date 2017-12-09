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Отвести душу на рыбалке и провести время с семьёй: как проводят зиму передовики жатвы?

09.12.2017 - 18:21

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета – водитель с 25-летним стажем. Вот уже четверть века он непосредственно участвует в формировании общего «каравая» страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В этом году с северных полей Олег Жуков вывез около двух тысяч тонн зерна. Дважды становился лауреатом в своей номинации на республиканских «Дожинках», последние три года признаётся лучшим в Витебской области. Как зимуют передовики жатвы? И какая материальная память остаётся после «Дожинок»?

Единственная запись в трудовой и множество грамот, дипломов, благодарностей. В том числе, и по итогам жатвы. Четверть века или всю свою сознательную жизнь – Олег Жуков работает в одном и том же хозяйстве водителем. В этом году он перевез почти 2 тысячи тонн зерна.

Олег Жуков, водитель агрокомплекса имени Сельницкого Витебской бройлерной птицефабрики:  
После уборочной и дальше продолжали работать. Перерывов-то нет. Выходные, два дня где-то было выходных.

Любитель тихой водной охоты уже и не помнит, когда рыбачил летом. Потому отводит душу зимой. Два года ездит на озеро на новенькой иномарке. Продал старую машину, вложил накопления и взял новую прямо из салона.  

Олег Жуков:
За жатву я заработал за месяц 2100 рублей. Плюс премия за областные «Дожинки» 920 рублей. Зарплаты хорошие.

Дважды Олег Жуков ездил на республиканские «Дожинки», три последних года был в лидерах в области.

Анастасия Бут, СТВ:
По традиции делегатов «Дожинок» одевают в одинаковые костюмы. Но каждый год из разных коллекций. Потому на свадьбы троих дочерей и племянника у героя нашего сюжета костюмов даже больше, чем нужно.

Дочки уже взрослые. Младшая учится в Горецкой сельхозакадемии. Продолжает известную  в аграрных кругах Витебского района династию Жуковых.

Вероника Жукова, старшая дочь Олега Жукова:
Папа продолжает традиции своих родителей. У него папа был водителем. Он тоже занимал призовые места по уборке урожая. Мама была лучшая среди животноводов. И даже есть у нее награды Верхновного Совета.

Наталья Жукова, жена Олега Жукова:
Сначала нам, молодой семье, дедушка передал свой лучший трофей – лучшему шоферу. И сейчас мы будем передавать нашим детям.

Награды отца и матери – еще одно напоминание водителю, как нужно трудиться. И, кто знает, может, его медали и грамоты точно также станут достоянием большой аграрной семьи. 

Отвести душу на рыбалке и провести время с семьёй: как проводят зиму передовики жатвы?

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