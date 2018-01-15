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«Паралимпийское движение является вторым по значимости спортивным движением в мире»

15.01.2018 - 15:42

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Николаевич Шудейко и чемпион, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов.

В марте 2018 года в Пхенчхане стартуют Паралимпийские игры. Вы уже живете этим событием?

Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Это волнующее событие начнется через две недели после окончания Олимпийских игр. Это очень знаменательное событие не только для белорусского, но и для всего мирового спорта. Паралимпийское движение является вторым по значимости спортивным движением в мире. В настоящее время Международный паралимпийский комитет объединяет 168 государств. Это огромное количество, даже если мы сравним с нашими олимпийскими дисциплинами.

Уже идет заключительный этап подготовки. Буквально через два дня команда отправляется (мы будем выступать на соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону) на последний Кубок мира, где уже будет окончательно отобран состав. Мы еще планируем завоевать одну лицензию на предстоящем этапе Кубка мира. 14 лицензий у нас уже есть.

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