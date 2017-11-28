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Парламентская ассамблея ЦЕИ в Минске: как цифровые технологии улучшат геополитическую безопасность?

28.11.2017 - 20:39

Новости Беларуси. Цифровые технологии в условиях геополитической безопасности. Эта тема стала главной на заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наша страна движется по пути внедрения электронных технологий практически во все сферы жизни: от электронного правительства до безбумажной торговли. Поэтому Беларусь способна выступать платформой для международного сотрудничества в IT-индустрии. Екатерина Жилянина о том, как высокие технологии могут улучшить нашу жизнь.

Екатерина Жилянина, СТВ:
Цифровые технологии. Именно они в современном мире определяют новый уклад. От качества жизни до геополитической безопасности. Сегодня Минск стал площадкой для международного диалога, в котором страны синхронизировали свои планы по развитию и использованию IT.

Представители 13 стран. Заседание в зале верхней палаты нашего парламента. Беларусь впервые председательствует в организации, но инициативы которые выдвигает  страна – крайне  актуальны  для международной повестки, признаются в кулуарах зарубежные гости. Да и авторитет у нас имеется. Уйти в цифру. Стать IT-страной.

Тренд пронизывающий весь уклад белорусского госустройства. О них, о цифровых технологиях, сегодня и шла речь на заседании Парламентской ассамблеи. Это вопрос информационного обмена, самый передовой опыт. 

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Если мы неправильно распорядимся теми же информационными технологиями, которые у нас есть – это создает дополнительные условия, которых и без того много. Это не только кибербезопасность, это фактически информационные войны, это трансформация мировоззрения.  


В Беларуси давно идет работа над внедрением электронного правительства. Кстати, согласно, рейтингам по готовности к нему страна занимает 49 место в мире. По разработкам ПО мы в 30 лучших, а по индексу ИКТ – 32-е. И еще одна цифра, говорящая о статусе наших цифровых технологий – более чем 1,5 миллиардный экспорт.  Кстати, сейчас завершается работа над очередным документом, который призван еще больше стимулировать IT-сферу. Проект получил название – Декрет о ПВТ.

Виктор Прокопеня, директор международной инвестиционной компании:
Предполагает возможности находится it-профессионалам в Беларуси до 180 дней без необходимости получения визы. Новое законодательство – это прежде всего про свободу движения капитала и талантов.

Блокчейн, крипвалюты – все это тоже есть в новом декрете. Финансовый, в том числе банковский сектор уже давно взял курс на цифровые технологий, на дистанционное обслуживание  и онлайн сервисы. Сегодня в Беларуси с помощью ЕРИП можно  оплатить  более 62 тысяч услуг. В стадии пилотного проекта – оплата с помощью QR-кода, и еще мгновенные платежи интегрированные.

Над электронным здравоохранением, например, белорусы сейчас работают при поддержке всемирного банка. Оценивают проект в 72 миллиона рублей.

Уже к 2019 году должны запустить  интегрированную систему – ID-карты станут своего рода внутренними паспортами для белорусов, заменят собой многие документы, такие, например, как  водительские права. На пути развития готовы обмениваться и делиться опытом.

Веролюб Арсич, заместитель председателя парламента Сербской Республики:
Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе. Это является очень актуальной областью в развитии экономики. Сербия стремится развивать это направление в своем регионе. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать в ІТ-сфере. Безусловно, речь идёт о том направлении, которое ближайшее десятилетие будет двигаться вперёд.

С помощью цифры – организуют безбумажную торговлю, систему прослеживоемости товаров, это крайне актуально и в рамках интеграционных сообществ. Электронными школами, дневниками, журналами  уже никого не удивишь.  К 2020-му – доля таковых в Беларуси будет достигать 80 процентов.

Над созданием цифровой экономики работают во многих странах мира.  Белорусские эксперты сегодня на заседании представили ряд предложений, в частности, в сфере экономической безопасности,  технологического взаимодействия.

Наталья Жилевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Пришло время подумать, что мы можем дать европейскому сообществу. А мы можем дать многое. И, по-моему, наша сегодняшняя дискуссия, как раз и говорит о том, что мы способны дать очень много. В первую очередь, мы способны дать свой уникальный интеллект.

По итогам нынешнего минского заседания подписали итоговый документ, в котором и закрепили проработанные предложения.

Парламентская ассамблея ЦЕИ в Минске: как цифровые технологии улучшат жизнь страны и обеспечат геополитическую безопасность?

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