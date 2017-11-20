﻿ Парламентская делегация Грузии 20 ноября прибывает в Минск с официальным визитом | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Парламентская делегация Грузии 20 ноября прибывает в Минск с официальным визитом

20.11.2017 - 10:24

Новости Беларуси. На протяжении двух дней запланирован ряд встреч на высоком уровне. Переговоры пройдут, в частности, с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также гости намерены побывать на крупных предприятиях, познакомиться с работой машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса и сферой IT.

Намечена также встреча с профессорско-преподавательским составом и студентами БГУ. 

По итогам визита предусмотрено подписание совместного заявления между Национальным собранием Беларуси и парламентом Грузии.

Парламентская делегация Грузии 20 ноября прибывает в Минск с официальным визитом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Вас попрошу далеко не уходить, потому что вы в теме: Александр Лукашенко о завершении дипмиссии грузинского посла
Вас попрошу далеко не уходить, потому что вы в теме: Александр Лукашенко о завершении дипмиссии грузинского посла
Подготовка визита на высшем уровне и белорусский картофель на грузинских полях: Президент Беларуси встретился с послом Грузии
Подготовка визита на высшем уровне и белорусский картофель на грузинских полях: Президент Беларуси встретился с послом Грузии
Вклад в развитие добрососедских отношений: белорусские чиновники посетили фестиваль «Тбилисоба» в Грузии
Вклад в развитие добрососедских отношений: белорусские чиновники посетили фестиваль «Тбилисоба» в Грузии
У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили: Александр Лукашенко – премьеру Грузии
У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили: Александр Лукашенко – премьеру Грузии
Александр Лукашенко: «Белорусы всегда готовы работать вместе с Грузией и помочь в трудную минуту»
Александр Лукашенко: «Белорусы всегда готовы работать вместе с Грузией и помочь в трудную минуту»
Дни Беларуси впервые пройдут в Грузии в 2017 году: главы МИД двух стран встретились в Минске
Дни Беларуси впервые пройдут в Грузии в 2017 году: главы МИД двух стран встретились в Минске
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе прибудет в Минск 4 сентября с официальным визитом
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе прибудет в Минск 4 сентября с официальным визитом
Тбилисоба в Минске: как это было — большой видеофакт программы «Неделя»
Тбилисоба в Минске: как это было — большой видеофакт программы «Неделя»
Все новости по теме Беларусь-Грузия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru