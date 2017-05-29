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Парламентская делегация Таиланда прибывает в Минск 29 мая

29.05.2017 - 09:58

Новости Беларуси. Участие в бизнес-форуме и обсуждение вопросов сотрудничества в законодательной сфере. В Минск 29 мая прибывает парламентская делегация Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи с руководством обеих палат Национального собрания, а также переговоры в правительстве и Министерстве экономики продолжат интенсивный диалог, который ведут страны в последние годы.

Ранее парламентарии договорились об усовершенствовании договорно-правовой базы, в том числе в направлении упрощения визового режима. Королевство Тайланд является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии.

Парламентская делегация Таиланда прибывает в Минск 29 мая

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Беларусь и Таиланд подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
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