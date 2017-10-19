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Парни люди поджигали себя у метро «Немига»? Комментарий ГУВД

19.10.2017 - 23:27

Новости Беларуси. Отожгли не по-детски: фотографии молодых людей, которые якобы поджигают себя у станции метро «Немига», сегодня распространились в итернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже охваченные огнём парни бросились к Свислочи.

Писали даже, что один из них получил сильные ожоги. И – якобы – молодому человеку понадобилась медицинская помощь.

Екатерина Вершицкая, официальный ГУВД Мингорисполкома:
Никаких звонков, сообщений или заявлений о том, что двое молодых людей на входе на станцию метро «Немига» себя подожгли, в милицию не поступало. Стоит отметить, что в любом случае, если бы такая ситуация действительно имела место, то из больницы, в которую бы доставили молодых людей, нам бы сразу же сообщили.

Однако фотографии оказались поддельными.

Их выдают некоторые детали, например, отсутствие надписи «Слава пераможцам» (она с января на проспекте Победителей). Да и в больницы города никто с такими ожогами не обращался.

Парни люди поджигали себя у метро «Немига»? Комментарий ГУВД
Парни люди поджигали себя у метро «Немига»? Комментарий ГУВД
Фото. Парни люди поджигали себя у метро «Немига»? Комментарий ГУВД

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