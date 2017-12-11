Парня, который украл бургер за 600 рублей из ТЦ, ищет милиция

Новости Беларуси. «Зверский аппетит»: из торгового центра унесли макет бургера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все произошло на улице Петра Мстиславца, а лица похитителей попали на записи камер видеонаблюдения. Молодой человек забрал рекламный макет большой булочки, который находился возле одного из ресторанов быстрого питания. А после вместе со спутницей вышел на улицу.

Кстати, бургер оказался недешевым – его стоимость 600 рублей.

Теперь любителей несъедобного фаст-фуда ищут сотрудники Первомайского РУВД.