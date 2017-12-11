﻿ Парня, который украл бургер за 600 рублей из ТЦ, ищет милиция | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Парня, который украл бургер за 600 рублей из ТЦ, ищет милиция

11.12.2017 - 23:48

Новости Беларуси. «Зверский аппетит»: из торгового центра унесли макет бургера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все произошло на улице Петра Мстиславца, а лица похитителей попали на записи камер видеонаблюдения. Молодой человек забрал рекламный макет большой булочки, который находился возле одного из ресторанов быстрого питания. А после вместе со спутницей вышел на улицу.

Кстати, бургер оказался недешевым – его стоимость 600 рублей.

Теперь любителей несъедобного фаст-фуда ищут сотрудники Первомайского РУВД.

Парня, который украл бургер за 600 рублей из ТЦ, ищет милиция
Парня, который украл бургер за 600 рублей из ТЦ, ищет милиция
Фото. Парня, который украл бургер за 600 рублей из ТЦ, ищет милиция

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: ГУВД Мингорисполкома
Неизвестные украли макет бургера из торгового центра в Минске
Группу воров, которые регулярно воровали у жителей деревень Минской области, задержали в Мядельском районе
Группу воров, которые регулярно воровали у жителей деревень Минской области, задержали в Мядельском районе
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В вагоне минского метро с поличным задержана карманница
Фото: скриншот из видео
В Великобритании воры менее чем за минуту угнали Mercedes
Фото: СК
В Минске подростки украли с дорогих автомобилей зеркала на 4400 рублей
Фото: УВД Миноблисполкома
Видеофакт: мужчина украл из кассы магазина в Крупках 600 рублей
В Берлине вандалы похитили и повредили 16 мини-памятников жертвам нацизма
В Берлине вандалы похитили и повредили 16 мини-памятников жертвам нацизма
До 4 лет тюрьмы: милиция отыскала молодых людей, отобравших талоны на проезд у водителя троллейбуса
До 4 лет тюрьмы: милиция отыскала молодых людей, отобравших талоны на проезд у водителя троллейбуса
Все новости по теме Кража
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru