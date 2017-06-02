новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Партизанский район Минска и немецкий район Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве

02.06.2017 - 14:05

Новости Беларуси. Делегацию немецкого района Баутцен принимают 2 июня в белорусской столице. Гости посетили Партизанский район. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве и договорились о совместных проектах в экономической и социальной сферах, торговле, образовании, обменялись опытом ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Капитан, первый заместитель главы администрации Партизанского района:
Представители администрации Партизанского района посетили Германию, представители немецкой стороны были здесь у нас. Результатом предварительной работы явилось подписание соглашения о сотрудничестве.


Михаель Хариг, председатель администрации района Баутцен (Германия):
В регионе Баутцен очень разнообразная экономика, есть предприятия, занимающиеся машиностроением, химией и пищевой промышленностью. И в Минске, в частности в Партизанском районе, также есть предприятия, занимающиеся подобной деятельностью, поэтому я надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными.
Немецкие партнеры также посетили ряд инновационных производств, побывали в бизнес-инкубаторе и оценили новинки Минского тракторного завода.

Партизанский район Минска и немецкий район Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь предлагает Германии создать совместное производство электромобилей
Беларусь предлагает Германии создать совместное производство электромобилей
В Минске 1 июня после перерыва начал работать белорусско-германский совет делового сотрудничества
В Минске 1 июня после перерыва начал работать белорусско-германский совет делового сотрудничества
Депутаты Бундестага: Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека
Депутаты Бундестага: Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека
Беларусь – это интересная площадка для инвестиций: немецкие и белорусские парламентарии настроены на интенсификацию отношений
Беларусь – это интересная площадка для инвестиций: немецкие и белорусские парламентарии настроены на интенсификацию отношений
В Минске 13 октября пройдет заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям
В Минске 13 октября пройдет заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям
Камерный любительский хор из Минска «Спеў Белай Русі» выступил в Кельне
Камерный любительский хор из Минска «Спеў Белай Русі» выступил в Кельне
Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с событиями в Германии
Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с событиями в Германии
Рёсслер Маттиас, президент Ландтага федеральной земли Саксония (Германия)
Матиас Рёсслер: мы заинтересованы в развитии сотрудничества между Беларусью и Саксонией
Все новости по теме Беларусь-Германия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru