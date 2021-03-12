Патриоты Беларуси на автопробеге: мы заряжаемся потоком такой энергии, которую несём всем своим близким
Новости Беларуси. О движении, которое объединяет. Формат новый, но при этом девиз неизменный – «За единую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 марта вновь состоялась встреча единомышленников. И это уже больше, чем просто единомышленники. Это объединение «Патриоты Беларуси» – самое молодое общественное объединение в нашей стране. Или, как здесь говорят, это одна большая семья. Новые друзья и новый маршрут – необычный, но весьма интересный. Отправная точка – парковка у аквапарка «Лебяжий».
Здесь очередь из машин растянулась на несколько километров, окрасив улицы столицы в цвета государственной символики. Финальная остановка колонны – Купаловский театр.
Это встречи с единомышленниками. Самое главное – встречи нас объединяют, мы заряжаемся потоком такой энергии, которую несем всем своим близким, родным.
Для меня это объединение людей, которые думают одинаково, которые хотят принести пользу своему государству и своему Президенту. И, соответственно, себе, своим детям и своим предкам.
Мы объединены одной целью, любовью к своей Родине, желанием ей всего самого доброго, мирного, процветания. Вот так стараться жить, чтобы люди видели это. Не просто красивые слова, а просто жить так, любовью к Родине. И, по-моему, это очень много значит для любви к своей Родине. Потому что можно красиво говорить, а делать совершенно обратное.
Мы стали просто родными друзьями. Я не могу сказать, что мы друзья, мы просто родные люди. И я даже из Витебска приезжаю практически каждые выходные, чтобы повстречаться со своими единомышленниками и обязательно подчеркнуть, подтвердить нашу позицию, что нас большинство.
«Они зря взялись за эту тему». Александр Лукашенко высказался о фильме о «дворцах»
Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» прошел 13 марта в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу вышли хоть и любители, но поддерживали их трибуны как профессиональных спортсменов.
Всего пять биатлонных гонок. В одном из забегов принял участие Президент Беларуси. С преимуществом в 2,5 минуты его дружина пришла на финиш первой.
Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»
После гонки глава государства не ушел с лыжни, а продолжил наблюдать за соревнованиями и даже подбадривал тех, кто с лыжами ладит не идеально.
По традиции Александр Лукашенко пообщался с журналистами – теми, кто сегодня был не на лыжне. Президент прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в Олимпиаде, высказался по поводу требований к нашим участникам «Евровидения» и впервые прокомментировал фильм о «дворцах Лукашенко».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это калька с фильма [про – прим. ред.] Путина. Калька. Дворцы там, еще что-то. Честно, я еще его не смотрел. И даже те куски, о которых ты говоришь, что они там компиляцию какую-то устроили, я тоже их не смотрел.
Вот, если честно, личное мнение: если не смотрели, в принципе, смотреть там и нечего.
Александр Лукашенко:
Нет, но я должен вам показать. Они же фамилии называли, они показывали какие-то сооружения, часы там эти. Они пусть не парятся: эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев. Подарки Президента по закону хранятся в резиденции Президента. Мы их просто выложим, и посмотрите. Там от часов наших «Луч» – это мои первые, еще я кандидатом в Президенты был – до вот этих последних часов. Поэтому пусть не парятся, что кто-то заплатил за эти часы.
Александр Лукашенко: они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут быстро
Я никогда себе не позволю украсть чего-то у людей, потому что я вырос… ну, не в нищете, но в бедности страшной, я знаю цену каждому рублю. Поэтому они зря взялись за эту тему.