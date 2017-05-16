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«Павлинка» и чтения классиков: что обещают организаторы 27 Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

16.05.2017 - 18:31

Новости Беларуси. Молодечно готовится принять 27 Национальный фестиваль белорусского песни и поэзии. В 2017 году он будет посвящен 135-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа. Откроется творческий форум конкурсом молодых исполнителей. После того, как назовут имена победителей,

состоится премьера Национального академического концертного оркестра «Купала и Колас, вы нас растили».

Прозвучат произведения белорусских композиторов на слова поэтов. Запланированы также и юбилейный концерт «Друзей», а также

показ на сцене Дворца культуры легендарной «Павлинки».

Будет и детский концерт, и публичное чтение произведений классиков белорусской литературы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Билеты на мероприятия фестиваля уже в продаже.

«Павлинка» и чтения классиков: что обещают организаторы 27 Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

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