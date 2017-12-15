Пенсионер застрелил мужчину в магазине в Жодино из-за личной неприязни и разногласий

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства человека в Жодино. Напомним, пенсионер выстрелил в грудь знакомому из ружья.

По информации УСК по Минской области, в результате инцидента, который произошел 14 декабря в магазине, погиб 40-летний мужчина. Пенсионер произвел выстрел из-за личных неприязненных отношений и разногласий.

Выстрел был сделан с близкого расстояния – здесь подробнее.

Фото: СК

63-летний стрелявший сам сообщил правоохранителям о случившемся. Мужчина был трезв, ранее не судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Проводится расследование и ряд экспертиз.