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Передвижной музей истории освобождения Беларуси начал путешествовать по ВУЗам

23.02.2017 - 20:04

Новости Беларуси. Напомнить об основном лейтмотиве праздника сегодня в Минске помогла мобильная экспозиция. Передвижной музей истории освобождения Беларуси начал путешествовать по вузам.

Первым пунктом маршрута стал Белорусский национальный технический университет.

Так, студентам смогли напомнить о том, какими усилиями нам досталась Великая Победа.    

Никита Федоров, студент Белорусского национального технического университета:
У меня очень большое впечатление о подвигах наших дедов, прадедов. Они многое сделали в свои годы, мы сейчас можем нормально жить

Юрий Кувшинов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Как правило, носит ознакомительный характер Естественно, что большую часть мы в этом вагоне просто не могил уместить. Все что нам предоставили наши фонды музейные здесь представлено. Главная тема – операция «Багратион». Вагон этот выездной , он ездит на различные мероприятия, в города, районные и областные центры. 

Представленная экспозиция состоит из четырех разделов и отражает долгий и нелегкий путь воинов. А именно особенности операции «Багратион», яркую иллюстрацию партизанского парада, который состоялся 16 июня 1944 года и еще немало интересных фактов о войне. Представлен фотодокументальный материал с плакатами, газетами, листовками, личными вещами участников освобождения Беларуси, смотрите подробнее в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Передвижной музей истории освобождения Беларуси начал путешествовать по ВУЗам

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