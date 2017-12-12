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Переговоры Президента с премьер-министром Молдовы состоятся 12 декабря

12.12.2017 - 11:44

Новости Беларуси. Президент Беларуси 12 декабря проведет встречу с премьер-министром Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры пройдут во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и Павел Филип уже встречались в июне 2017 года. Особое внимание было уделено экономической теме, о партнерстве говорили и на совместном бизнес-форуме в Минске, где обсуждались новые совместные проекты.

Интересы Молдовы в Беларуси – это АПК, транспорт, туризм и легкая промышленность, большие планы также на производственную кооперацию. В 2018 году на совместном предприятии Кишинев рассчитывает выпустить вдвое больше троллейбусов. В Минске решено наладить линию по розливу молдавских вин и коньяков.

Переговоры Президента с премьер-министром Молдовы состоятся 12 декабря

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