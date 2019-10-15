Переход на электронный техпаспорт откладывается до 2020 года
Новости Беларуси. Переход на новую систему оформления электронных паспортов транспортных средств, который должен был состояться 1 ноября, откладывается ровно на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии. Отсрочка даст возможность отработать возможные нюансы, связанные с оформлением документов, а также отладить взаимодействие всех заинтересованных структур, например, банков и страховых компаний.
О других новостях экономики за 15 октября читайте здесь
В Минске подорожала принудительная эвакуация автомобилей
Новости Беларуси. Плохие новости для любителей парковать свои автомобили там, где это запрещено правилами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске повышена стоимость принудительной эвакуации и хранения транспортных средств. Отбуксировка с полной и частичной погрузкой подорожала на 3 рубля. Теперь это стоит 63 и 53 рубля соответственно. Стоимость пребывания эвакуированного авто на охраняемой стоянке за сутки выросла на от 40 копеек за первые дни, до 20 – за последующие.
Отметим, нынешнее изменение цен – первое за почти три года. Последний раз тарифы менялись в декабре 2016-го.
О других новостях экономики за 2 октября читайте здесь.