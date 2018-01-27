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Перелазил ограду кладбища более 15 раз. Столичные сотрудники правопорядка задержали охотника за цветметом

27.01.2018 - 02:08

Новости Беларуси. В столице задержали мужчину, который специализировался на воровстве цветных металлов с Восточного кладбища, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 15 раз он перелазил через забор, подбирал себе фигуры бронзовых птиц и вазы и сдавал их в приемные пункты.

Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД:
Злоумышленнику грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ, ограничение свободы на срок до 3 лет либо лишение свободы на этот же срок.

Все украденные вещи находятся в милиции Первомайского района. Если вы обнаружили пропажу, можете обратиться в РУВД.

Перелазил ограду кладбища более 15 раз. Столичные сотрудники правопорядка задержали охотника за цветметом

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