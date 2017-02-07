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Перераспределение, поиски работы и магистратура: в Минске открылась горячая линия для студентов и выпускников

07.02.2017 - 21:46

Новости Беларуси. Получить первое рабочее место стало проще. В Минске начала принимать звонки горячая линия для выпускников ВУЗов. Консультации по вопросам трудоустройства инициировало Братство организаторов студенческого самоуправления.

Консультацию специалиста можно получить с понедельника по четверг с 12.00 до 15.00.

Телефоны горячей линии на фото ниже. Также в рамках программы действует онлайн-консультация. Получить ее можно на сайте организации.

В таком случае срок ответа будет составлять до 10 дней.

Дмитрий Варнашов, руководитель программы распределения Братства организаторов студенческого самоуправления:
Задают вопросы перераспределения, о возможности продолжения обучения в магистратуре в Беларуси и за границей, о распределении по месту жительства мужа или жены (девушки чаще обращаются). Чаще спрашивают что делать, если в университет не пришли заявки, но там отказывается выдавать справку о свободном трудоустройстве.

Братство организаторов студенческого самоуправления проводит консультации для студентов на постоянной основе уже более двух лет, организовывает мероприятия, связанные со студенческой жизнью и поиском работы для выпускников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перераспределение, поиски работы и магистратура: в Минске открылась горячая линия для студентов и выпускников

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