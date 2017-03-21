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Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси

21.03.2017 - 18:01

Новости Беларуси. Для ведения фермерского хозяйства на Минщине готовы предоставить землю около 200 желающим.

За последние пять лет количество агробиснеменов в центральном регионе возросло более чем на 35%.

Специализируются они преимущественно на растениеводстве. На ряду с выращиванием крупного рогатого скота, разведением свиней и овец предприниматели все чаще обращают внимание на разведение более мелкой, но не менее прибыльной живности. В Дзержинском районе в фермерское хозяйство переросло обычное увлечение. Перспективы кроличьего бизнеса оценили в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси
Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси
Фото. Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси
Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси
Фото. Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси

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