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«Первая линия метро – вообразите, на площади Ленина мы сейчас всё разрушим и начнём монтировать лифты»

16.01.2018 - 00:02

Новости Беларуси. О доступности метро для инвалидов-колясочников рассказали в программе «Большой город».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Что касается «Минского метрополитена», то это – предприятие, которое  у нас впереди планеты всей. Они за последнюю 5-летку вложили столько средств в оборудование элементами безбарьерной среды.

Да, меня сейчас могут покритиковать, что не все станции оборудованы лифтами.  

Конечно, нет. Первая линия метро – вообразите себе, на площади Ленина мы сейчас всё разрушим и начнём монтировать лифты. Но там есть сегодня кнопка вызова дежурного. 

Соцзащита в Минске: «Большой город»

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