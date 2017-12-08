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Первая победа Дарьи Домрачевой после рождения дочери

08.12.2017 - 21:46

Новости Беларуси. Дарья Домрачева одержала победу в женской спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он стартовал сегодня в австрийском Хохфильцэне. Представительница Беларуси преодолела дистанцию в 7 с половиной километров за 22 минуты и 40 секунд, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах.

Для Дарьи сегодняшняя победа стала 29 в карьере. Остальные белорусские биатлонистки были далеки от вершин: Надежда Скардино 26-я, Ирина Кривко 35-я, а Дарья Юркевич и Надежда Писарева вовсе на задворках финишного реестра.

Первая победа Дарьи Домрачевой после рождения дочери

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