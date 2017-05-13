Первая победа на ЧМ по хоккею: сборная Беларуси одолела Словению и сохранила прописку в элитном дивизионе

Новости Беларуси. Хоккеисты сборной Беларуси всё же сохранили прописку в элитном дивизионе Чемпионата мира. Судьбоносный для нашей команды был поединок со словенцами. Право на ошибку парни Дэйва Льюиса не имели в случае поражения от Балканской дружины.

В основное время Беларусь вылетала бы в низший дивизион.

Первый период оптимизма белорусским болельщикам уж точно не добавил. В след за шайбой Александра Павловича наша сборная получила от соперников две в ответ.

К счастью, после перерыва команда взорвалась и буквально уничтожила оппонентов.

Евгений Ковыршин, Александр Павлович, Илья Шинкевич и Андрей Стась довели цифры на табло до приятной белорусскому глазу – 5:2.

В последнем ничего нерешающем матче Чемпионата сборная нашей страны сыграет с норвежцами. Это произойдёт 16 мая. Начало встречи в 13:15 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.