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Первая пресс-конференция нового главного тренера БАТЭ. С чего начнет свою работу Олег Дулуб?

08.01.2018 - 16:46

Новости Беларуси. 8 января свою первую пресс-конференцию в качестве нового главкома БАТЭ провел Олег Дулуб, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вопросов к опытному специалисту, который в обозримом прошлом успел поработать и с отечественными клубами, и с нашими ближайшими соседями, было много. Основные касались его видения игры команды, состава и перспектив.

Олег Дулуб, главный тренер ФК БАТЭ:
Скажем так, отсканировали весь состав, который есть, и возможные уходы. То есть оценка потенциальной команды. Естественно, это предварительный, первый шаг, как и во всех командах, это создание единого коллектива. Единого коллектива, который будет решать поставленные задачи.

К слову, помимо БАТЭ Дулуба зазывали к себе еще несколько клубов. Но свой выбор наставник остановил именно на борисовском коллективе, посчитав, что упускать шанс не стоит, ведь такие предложения делают не каждый день. Сейчас игроки команды в отпуске, а подготовка к новому сезону начнется во второй половине января.

Первая пресс-конференция нового главного тренера БАТЭ. С чего начнет свою работу Олег Дулуб?

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