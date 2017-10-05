новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Первая станция связи на солнечных батареях появилась в Любанском районе

05.10.2017 - 19:54

Новости Беларуси. Вышку возвели рядом с местом строительства Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вместо электротока оборудование питается энергией солнца и дизель-генераторами.

Всего смонтированы 54 солнечные панели. Они заряжают аккумуляторы, которые рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию и не боятся перепадов температур, а еще могут работать автономно до 8 часов. Станция – своеобразный эксперимент. Если он удастся, то такие объекты будут вводить еще.

Первая станция связи на солнечных батареях появилась в Любанском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Один из норвежских островов признан самым экологичным на планете
Один из норвежских островов признан самым экологичным на планете
Мазут и газойль с затонувшего греческого танкера дошли до популярных пляжей
Мазут и газойль с затонувшего греческого танкера дошли до популярных пляжей
В 2040 году в Великобритании могут запретить бензиновые и дизельные автомобили
В 2040 году в Великобритании могут запретить бензиновые и дизельные автомобили
Экологи Беларуси и России выпустили в Днепр более 30 тысяч мальков стерляди
Экологи Беларуси и России выпустили в Днепр более 30 тысяч мальков стерляди
В Вилейском районе скоро запустят солнечную фотоэлектростанцию
В Вилейском районе скоро запустят солнечную фотоэлектростанцию
Во Львове могут объявить чрезвычайную экологическую ситуацию из-за скопившихся на улицах отходов
Во Львове могут объявить чрезвычайную экологическую ситуацию из-за скопившихся на улицах отходов
Вместо полиэтилена и пластика: упаковку из кукурузы и картофеля планируют выпускать в Беларуси
Вместо полиэтилена и пластика: упаковку из кукурузы и картофеля планируют выпускать в Беларуси
Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
Все новости по теме Экология
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru