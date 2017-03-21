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Первая в Минской области стартап-школа открылась в Копыле

21.03.2017 - 17:55

Новости Беларуси. В учебных заведениях Минщины реализуют бизнес-идеи и создают новые предприятия.

На базе Копыльского государственного колледжа открыли первую в области стартап-школу.

Организация помогает выявить талантливых молодых людей, творческие задумки которых можно воплотить в реальной жизни. Бизнес-компания действует по 8 направлениям – от пошива одежды до разработки инновационных проектов. Уже несколько студентов запатентовали свои изобретения и создают конкуренцию крупным предпринимателем.

Наталья Лукашевич, руководитель стартап-школы Копыльского государственного колледжа:
В наше время любая женщина водит машину. Чтобы не поранить каблук от педаль сцепления, тормоза или газа, мы разработали вот такую автопяточку. Она не только защищает каблук, но и украшает обувь. Поэтому женщины могут не снимать эту автопятку и не за рулем.

Учащимся помогают мастера производственного обучения и преподаватели колледжа. Уже сегодня на сайте стартап-школы зарегистрировано более 70 предпринимателей-новичков.

В 2017 году на Минщине заработает аналогичный проект. На этот раз стартап-школу откроют в Молодечно.

В будущем подобные инициативы появятся по всей стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Петкевич, директор Копыльского государственного колледжа:
У одного из наших учащихся появилась идея, которую он хочет внедрить в образовательный процесс. Это мобильное приложение, которое можно применять на уроках производственного и теоретического обучения.

Первая в Минской области стартап-школа открылась в Копыле

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