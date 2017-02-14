новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Первое заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ пройдет в Минске 14 февраля

14.02.2017 - 09:48

Новости Беларуси. Европейская дипломатия в Минске. 14 февраля в столице состоится первое заседание Комитета национальных координаторов Центральной европейской инициативы.

В 2017 году Беларусь впервые приняла на себя председательство этой организации.

Вопросы сотрудничества обсудят представители 18 стран. Основная цель ЦЕИ – развитие устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы. Наша страна активно сотрудничает с Центральной европейской инициативой в таких сферах как энергетика, образование, научно-техническая и инновационная деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы реализовано около десятка совместных проектов.

Первое заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ пройдут в Минске 14 февраля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

20 января в Минске по адресу, где размещалось в 1919 году первое внешнеполитическое учреждение страны, открыли мемориальную доску
Владимир Макей: белорусскую историю присваивают себе многие другие государства
Консульский день МИДа в соцсетях собрал около миллиона посетителей
Консульский день МИДа в соцсетях собрал около миллиона посетителей
МИД Беларуси провёл консульский день в социальных сетях
МИД Беларуси впервые провёл консульский день в социальных сетях
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИР Республики Беларусь
Указ об упрощении визового режима готовят в МИД Беларуси
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь
Национальные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: глава МИД Беларуси проводит переговоры в Пекине
Москва
Заседание Совета Министров иностранных дел СНГ: Понижать статус Содружества нельзя ни при каких обстоятельствах
МИД Беларуси
МИД: Беларусь призывает консолидировать усилия по поддержке минского мирного процесса
Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Беларусь подтверждает заинтересованность в продолжении конструктивного диалога с БДИПЧ ОБСЕ
Все новости по теме МИД Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru