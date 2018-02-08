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Первую партию начали расслаблено, но потом собрались и выиграли. Волейболистки «Минчанки» – о победе над французской командой «Безье»

08.02.2018 - 11:45

Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка» 7 февраля провел ответный матч 1/8 финала Кубка ЕКВ против французского клуба «Безье», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первой встрече дружина Гончарова обидно уступила – 2:3.

Оставался всего один шаг для попадания в восьмерку сильнейших. Несмотря на то, что в первой встрече обе команды набрали по 99 очков, на тай-брейке удача улыбнулась все же французскому полпреду. Ответное противостояние в Минске стартовало с уверенных атак «Безье». «Минчанка» много ошибалась, не могла долгое время пробить блок оппонента. Как итог – подопечные Виктора Гончарова уступили первый сет – 18:25. Здорово вкатиться в игру не получилось.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Нужно проанализировать, нужно осознать, где и что мы провалили. Может, неправильно подготовка шла к этому периоду, потому что два дня назад все были вроде готовы, а сегодня… Я считаю, это всё из-за нервной нагрузки, всё на нервах. Вот это и дало о себе знать.

После первой партии на арене повисло напряжение. Тот, кто на трибунах не успел запастись валидолом, наверняка в какой-то момент об этом пожалел. Однако перерыв минчанкам явно пошел на пользу. На площадку наши девушки вышли с удвоенной энергией. В начале второго отрезка игры удалось оформить задел по очкам и довести партию до победы – 25:16.

Далее игра не просто выровнялась, а проходила уже с преимуществом белорусской команды. Два блестяще проведенных сета – 25:15 и 25:13 при минимуме ошибок – позволили добиться виктории, и, как следствие, общий успех в двухматчевой битве с француженками.

Елена Федоринчик, либеро ВК «Минчанка»:
Конечно, мы рады, что победили, потому что команда очень высокого уровня, и первое место в Чемпионате Франции – это о чем-то говорит. А говорит о том, что уровень нашего волейбола в стране, может быть, на данный момент низкий, но хотя бы две команды держатся на плаву, на уровне европейского волейбола.

Анна Гришкевич, нападающая ВК «Минчанка»:
Играли прекрасно, мы счастливы. Первую партию начали немножко расслаблено, немножко недооценили соперника, собрались и выиграли.

«Минчанка» творит историю на глазах. Доселе выйти в четвертьфинал белорускам никак не удавалось. В следующем раунде подопечные Виктора Гончарова схлестнуться с одним из лидеров европейского турнира – российской «Уралочкой», которая в 1/8 финала предсказуемо одолела чешский клуб «Брно».

Первую партию начали расслаблено, но потом собрались и выиграли. Волейболистки «Минчанки» – о победе над французской командой «Безье»
Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»
Фото. Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»
Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»
Фото. Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»
Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»
Фото. Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»
Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»
Фото. Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»
Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»
Фото. Матч волейбольного клуба «Минчанка» с французской командой «Безье»

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