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Первые итоги Рождественского турнира: россияне разгромили сборную Балкан, команда из Китая проиграла швейцарцам

04.01.2018 - 17:31

Новости Беларуси. Поклонники хоккея в ожидании торжественной церемонии открытия Рождественского турнира на приз Президента Беларуси. На площадках «Чижовка-Арены» состоялись первые матчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россияне разгромили сборную Балкан, итоговый счет 19:1. А команда Китая, дебютант нынешних состязаний, уступила хоккеистам Швейцарии. Но китайские спортсмены не собираются сдаваться, возможность отыграться еще есть.

Дэмиан Николас Кэмпбелл, игрок команды Китая:
Очень длинная и очень тяжелая игра была, но  у нас была отличная поддержка. Сами соревнования прекрасно организованы, очень рад, что приехал сюда. Ждем следующую игру.

Рейнар Дэритц, игрок команды Швейцарии:
Вы знаете, это только первая игра, поэтому в первом периоде мы не знали, какую тактику выбрать. А уже во втором и третьем сыграли намного лучше. А вообще, мне так приятна поддержка трибун. Я на этом турнире впервые и мне очень нравится. Думаю, последующие игры будут еще лучше.

Всего же за чемпионский титул борются 8 ледовых дружин. В 2018 году значительно укрепили свой состав чехи, а вот самая необычная команда – сборная Балкан, в ее состав входят представители 8-ми стран.

Беларусь на турнире представляет ледовая дружина главы государства. Наши спортсмены сразятся с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, бронзовыми призерами прошлогоднего турнира. 

Традиционно, Рождественский хоккей в белорусской столице собирает много болельщиков, среди которых немало и зарубежных гостей. Игры проходят при очень горячей поддержке трибун.

Болельщицы:
То, что мы видим по телевизору – это одно, когда приходим на арену – это совсем другие эмоции, ощущения.

Юный болельщик:
Я занимаюсь футболом, но хоккей всегда люблю посмотреть Рождественский.

Болельщики:
Нравится, очень интересно, всегда классно, весело. С удовольствием всегда ходим. У Швейцарии классный вратарь всегда. Он четко так играет, весело всегда. Наши белорусы вне всяких сравнений, они вообще всегда лучшие.

Первые итоги Рождественского турнира: россияне разгромили сборную Балкан, команда из Китая проиграла швейцарцам

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