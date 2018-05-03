﻿ Первые итоги сева. В Пуховичском районе завершили работы на полях | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Первые итоги сева. В Пуховичском районе завершили работы на полях

03.05.2018 - 17:53

Новости Беларуси. Аграрии подводят итоги первого этапа сева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе отметили хозяйства, которые в числе первых завершили работы на полях. Среди них сельхозпредприятие «Зазерка». В почву внесли все необходимые минеральные удобрения. Закончили сеять ранние яровые, зерновые и зернобобовые культуры. Кстати, закончили сеять и сахарную свеклу. Однако работа на полях не заканчивается.

Александр Сидорик, главный агроном сельхозпредприятия «Зазерка»:
Занимаемся посевом однолетних культур, приступили к посеву кукурузы. Посевная площадь кукурузы составляет 640 гектаров. На сегодня посеяно 100 гектар, работы продолжаются. Планируем включить в работу третью сеялку и в течение 10 рабочих дней закончить сев кукурузы.

Андрей Папельский, руководитель сельхозпредприятия «Зазерка»:
Подготовка техники позволила нам закончить своевременно все свои работы. Мы оказывали помощь соседним хозяйствам в севе ранних яровых культур, сахарной свеклы. Готовимся к заготовке кормов.

В «Зазерке» работает 30 единиц техники. Всего же в хозяйстве планируют обработать 1800 гектаров земли.

Первые итоги сева. В Пуховичском районе завершили работы на полях

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко поручил «разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким способом, вплоть до возбуждения уголовных дел»
Александр Лукашенко поручил «разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким способом, вплоть до возбуждения уголовных дел»
Александр Лукашенко – аграриям: покупайте сельхозтехнику за свой счет, и проверки о вас забудут
Александр Лукашенко – аграриям: покупайте сельхозтехнику за свой счет, и проверки о вас забудут
Южные районы Минской области заканчивают яровой сев
Южные районы Минской области заканчивают яровой сев
«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки
«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки
Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов
Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов
«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки
«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки
Почти 1500 нарушений выявлено в сфере охраны труда при подготовке к весенне-полевым работам
Почти 1500 нарушений выявлено в сфере охраны труда при подготовке к весенне-полевым работам
«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси
«Где свежее? Я свежего что-то не вижу». Госконтроль начал проверки АПК Беларуси
Все новости по теме Сельское хозяйство
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru