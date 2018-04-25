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Первые поставки белорусской птицы в Китай ожидаются в мае

25.04.2018 - 19:47

Новости Беларуси. Белорусские птицефабрики начнут поставки своей продукции в Поднебесную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято китайской стороной. Беларусь шестое государство в мире, чью мясную продукцию Китай разрешил поставлять на свой рынок. Это говорит о высоком качестве и безопасности наших продуктов питания. Первые поставки ожидаются уже в мае.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси:
Китайская сторона приняла решение об открытии птицефабрик в Республике Беларусь для поставок мяса птицы в Китай. Это большое достижение и говорит о том, что в нашей стране соблюдаются все самые строжайшие нормы ветеринарного контроля и безопасности продуктов питания.

В Шанхае уже создано белорусско-китайское мясомолочное предприятие, задача которого – продвижение белорусского продовольствия на китайском рынке.

Первые поставки белорусской птицы в Китай ожидаются в мае

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