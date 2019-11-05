«Первый бой всегда тяжёлый». Подводим итоги первого соревновательного дня ЧЕ по муай-тай
Новости Беларуси. Беларусь вновь принимает международные старты самого высокого уровня. На этот раз Дворец спорта распахнул двери для бойцов муай-тай, которые участвует в чемпионате Европы. Он проходит в Минске.
Во Дворце спорта работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Пришло время подвести итоги первого соревновательного дня чемпионата Европы по муай-тай. Сегодня прошли первые 29 поединков, 7 из которых были с участием белорусов. 4 оказались для наших спортсменов победными.
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В том числе принимает участие в соревнованиях и ведущий нашей итоговой программы «Неделя спорта» Виталий Гурков. Против него выступал боец из Израиля.
Бой выдался очень тяжелым, очень напряженным, тяжело было Виталию одержать победу, но у него это получилось со счетом 3:0.
Виталий Гурков, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу:
Я доволен, что выиграл. Ничего не получалось, ну, я в принципе, ни на что и не рассчитывал. Работал так, как работалось, как соперник позволял, и через голову не прыгал.
Первый бой всегда тяжелый, на всех соревнованиях, чтобы прочувствовать ринг, продышаться. Тем более мне как-то традиционно в Минске нелегко даются бои.
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Белорус Даниил Ермоленко накануне ЧЕ по муай-тай в Минске: «Своя поддержка, свои трибуны. Это заряжает»
Новости Беларуси. 5 ноября в белорусской столице стартует чемпионат Европы по муай-тай. Причем выступят под сводами Дворца спорта не только опытные титулованные бойцы, но и юниоры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь как страна организатор турнира небезосновательно надеется на успешное выступление. Ведь в этом виде единоборств наши представители традиционно сильны.
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Так, нашу страну на континентальном форуме представят 90 атлетов. Среди них такие мастера, как Дмитрий Варец, Андрей Кулебин, Виталий Гурков, Дмитрий Валент, Дарья Белькова.
Целенаправленную подготовку к домашнему турниру белорусские бойцы вели в Стайках на протяжении двух недель и подошли к чемпионату во всеоружии.
Даниил Ермоленко, спортсмен сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
На самом деле это очень волнительно, что проходит чемпионат Европы на родине. Но с другой стороны это и мотивирует: своя поддержка, свои трибуны будут. Это заряжает.
Всего же в стартовых протоколах более полутысячи спортсменов из 26 стран. Завершатся состязания 10 ноября.
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