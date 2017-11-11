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Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги

11.11.2017 - 20:57

Новости Беларуси. В «Чижовка-Арене» победой белоруски Арины Соболенко над 13 ракеткой мира Слоан Стивенс закончился поединок в рамках Финала Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации

«Чижовка-Арена» встретила спортсменок заполненным до отказа залом. Трибуны горячо поддерживали игроков. Поддержать наших девушек пришел и глава государства.

Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»

Первый одиночный поединок закончился победой американской спортсменки. Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге, которая сейчас входит в десятку лучших теннисисток планеты. Соперницы играли практически на равных. Напряженный поединок продолжался полтора часа. В первом сете Вандевеге за счет мощной первой подачи вела 6:4. Второй сет победила с таким же результатом.

Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций

12 ноября у нашей сборной очередной соревновательный день: пройдет еще два одиночных поединка и парная встреча.

Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток

Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги

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