Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги

Новости Беларуси. В «Чижовка-Арене» победой белоруски Арины Соболенко над 13 ракеткой мира Слоан Стивенс закончился поединок в рамках Финала Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чижовка-Арена» встретила спортсменок заполненным до отказа залом. Трибуны горячо поддерживали игроков. Поддержать наших девушек пришел и глава государства.

Первый одиночный поединок закончился победой американской спортсменки. Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге, которая сейчас входит в десятку лучших теннисисток планеты. Соперницы играли практически на равных. Напряженный поединок продолжался полтора часа. В первом сете Вандевеге за счет мощной первой подачи вела 6:4. Второй сет победила с таким же результатом.

12 ноября у нашей сборной очередной соревновательный день: пройдет еще два одиночных поединка и парная встреча.