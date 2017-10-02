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Первый день в НD: что осталось за кадром?

02.10.2017 - 22:08

Новости Беларуси. А теперь к событию, которое последние полгода во многом предопределило работу всего нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё это время мы готовились к переходу на новый формат вещания НD. Сегодня прошла презентация, посвященная переходу нашего телеканала в НD формат. Местом встречи стала гостиница «Беларусь».

На одной из самых высоких, что символично, точек столицы со свойственным телевизионщикам креативом и юмором СТВ презентовало себя в новом качестве.

Вещание в формате HD сегодня – уже данность. Мы здесь обошли многих конкурентов по медиаполю. Но впереди новые горизонты и большинство нашего оборудования уже готово вещать в более чётком формате.

Мы вышли на экраны зрителей с в два раза более яркой, сочной и сверхкачественной картинкой, соответствующей мировым стандартам. И в этом плане задали в два раза более высокую планку не только самим себе.

Игорь Луцкий, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:
За этим потянутся другие телеканалы, получат развитие кабельные операторы. Необходимо заметить, что не только само телевидение должно трансформироваться, трансформироваться должен тот, кто его доставляет в наши дома, трансформироваться также должен потребитель телевидения.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичные телевидение»:
Первым быть, конечно, всегда сложно, потому что у первого всегда бывают ошибки, огрехи. И мы искренне желаем нашим партнерам – другим телеканалам, на которых, собственно, я на всех работал, тоже перейти и учитывать наши ошибки. Если надо будет, мы поделимся своим опытом. Нужно всегда двигаться вперёд. Телеканал идёт в ногу со временем. Беларусь – страна с высоким уровнем развития технологий, и телеканал СТВ не должен от этого отставать.

Вещание в HD – это прежде всего ответственность, потому готовились к этому дню не один месяц. Новая студия, оборудование. Теперь смотреть СТВ стало ещё приятнее. В этом могли убедится гости презентации. Наш коллега Игорь Позняк вышел в прямой эфир в новом качестве.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информации Республики Беларусь:
До этого у нас на рынке присутствовали только иностранные телевизионные каналы в HD качестве, а, соответственно, сегодня мы начинаем с ними конкурировать. Мы всегда раньше выходили за счёт контента, за счёт того, что мы говорим о нашей стране, о своих интересах. Это людям более интересно, а сейчас мы способны конкурировать и на технологическом уровне. Это очень важно.

Кстати, чёткую картинку СТВ можно увидеть не только на телеэкранах, абсолютно все новости и проекты в режиме онлайн и в качестве HD доступны на нашем сайте.

Первый день в НD: что осталось за кадром?

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