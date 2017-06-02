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Первый «Научный хакатон» Беларуси стартует 2 июня в Минске

02.06.2017 - 09:37

Новости Беларуси. Сегодня в столице стартует первый «Научный хакатон». Это своеобразный мозговой штурм для программистов, инженеров и разработчиков, во время которого они сообща будут работать над созданием свежего инновационного продукта. Это могут быть аппаратные устройства, программное обеспечение, автоматизированные системы или электронные сервисы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока же участникам предстоит решить 12 научных задач из таких областей как медицина, химия, генетика, фармакология и ботаника. Также на форуме запланированы встречи, где разработчики смогут получить помощь ученых и исследователей, обсудить результаты, объединиться в команды или даже найти инвестора для продвижения своей идеи.

Первый «Научный хакатон» Беларуси стартует 2 июня в Минске

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