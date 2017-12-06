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Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году

06.12.2017 - 17:08

Новости Беларуси. Первый студенческий спутник Беларуси будет запущен в 2018 году с космодрома в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в БГУ.

Наноаппарат будет работать на околоземной орбите на высоте 500 километров. Сейчас идет согласование контракта на его запуск с компанией из Поднебесной.

Спутник – это, по сути, научная лаборатория. Она оснащена комплексом систем: питания, управления, стабилизации. Срок службы – 5 лет. За это время будут опробованы новейшие технологии в сфере космоса.

Владмир Саечников, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:
Такие аппараты – обычные сеансы связи с ними длятся минут 10-12. Он примерно 6 раз за сутки будет появляться в зоне нашей радиовидимости – от горизонта до горизонта будет пролетать.

Специально для этого разработали модуль приемный – похож на флешку. Студент будет вставлять в свой ноутбук, и за время пролета он может принимать информацию из нашего аппарата.

Студенческий спутник – это совместная разработка Академии наук и ведущего ВУЗа Беларуси. Запуск таких аппаратов – мировая практика. На орбите Земли их насчитывается около сотни.

Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году

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