﻿ Песни из любимых кинофильмов: праздничный концерт проходит на площади Победы | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Песни из любимых кинофильмов: праздничный концерт проходит на площади Победы

09.05.2018 - 21:31

Новости Беларуси. Мы находимся в самом сердце Минска и в эпицентре праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 мая для белорусов – не просто дата из учебника истории. Это напоминание все нам, что мир и свобода самое ценное на земле. Вот уже несколько поколений не слышали звуки войны. Но трагические сороковые в Беларуси не просто помнят, их чтят.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Яркое доказательство этим словам – тысячи людей, которые пришли на площадь Победы. Гости праздника, традиционно, и ветераны.

Подробнее – в видеоматериале

Песни из любимых кинофильмов: праздничный концерт проходит на площади Победы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: AP Photo, Steve Helber
Aftonbladet. Как США разгромили Гитлера и другие мифы о войне
Вести.ua. День Победы. Что празднует Украина?
Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску
Масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции на Линии Сталина. Фотофакт
Масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции на Линии Сталина. Фотофакт
В Гомеле на 9 мая реконструировали штурм за взятие Рейхстага
В Гомеле на 9 мая реконструировали штурм за взятие Рейхстага
«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы
«Переполняют чувства, чувства гордости за нашу страну, за наш народ». Репортаж с площади Победы
Участники витебского клуба реконструкции продемонстрировали 20 воссозданных костюмов бойцов Красной Армии
Участники витебского клуба реконструкции продемонстрировали 20 воссозданных костюмов бойцов Красной Армии
Представление, которое перенесло в историю: в Могилёве показали театрализованную постановку «Великий день – Великая Победа»
Представление, которое перенесло в историю: в Могилёве показали театрализованную постановку «Великий день – Великая Победа»
Все новости по теме День Победы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru