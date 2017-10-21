Песні, якія ў нас у сэрцы, на душы ляжаць: IV Международный фестиваль коллективов народной песни в Минске

Новости Беларуси. 20 октября минчан и гостей столицы собрал на одной музыкальной площадке IV Международный фестиваль коллективов народной песни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На сцене – ансамбли из Беларуси, России, Украины, Литвы и Польши. Кстати, западную соседку представляет коллектив «Прымакі».

В его составе – этнические белорусы.

Юрий Остапчук, руководитель музыкально-фольклорного ансамбля «Прымакі»:

Мы прывезлі гэтыя песні, якія ў нас у сэрцы, на душы ляжаць.