Пётр Петровский рассказал о ходе парламентский кампании, вбросах и идеальном депутате. Интервью СТВ
Новости Беларуси. В выездной студии Новости «24 часа» политолог Петр Петровский.
На мой взгляд, выборы состоялись
Игорь Позняк, СТВ:
Возможно, пока мы беседуем, выборы состоялись еще в каком-то регионе. Имеем право уже говорить о предварительных итогах?
Петр Петровский, политолог:
Я думаю, что на 75-80 % будет у нас явка. Это хороший результат, в принципе. В Германии такая же явка, в сильных демократических странах такая же явка. Поэтому, на мой взгляд, выборы состоялись.
Только сейчас многие кандидаты поняли, что по партийным спискам легче выдвинуться
Игорь Позняк:
Что можете сказать о ходе самой кампании?
Петр Петровский:
У нас в этом году очень сильное было выдвижение по политическим партиям, и мы видим, сколько партийных кандидатов.
Игорь Позняк:
Я бы сказал, что партийная активность – это своеобразная фишка этих выборов.
Петр Петровский:
Да, потому что только сейчас многие кандидаты поняли, что по партийным спискам легче выдвинуться, чем собирать подписи, всякими тяжелыми процедурами заниматься. Это первое.
Второе, что я тоже отмечаю – большая медийность самих кандидатов. Мы имеем дело уже не просто с листовками – кандидатом и в СМИ, и в интернете. Большая активность.
Если мы говорим про досрочное голосование, мне кажется, в этом году из-за того, что у нас большая рабочая неделя, люди захотели более активно поучаствовать в досрочном голосовании и отдохнуть в основной день. Мы видим 36 % фактически досрочного голосования.
Игорь Позняк:
Так уж получилось, что на этой неделе единственный выходной сегодня. Возможно, это стало причиной.
Петр Петровский:
Я про это как раз и говорю. Рабочая неделя длинная, а воскресенье – оно одно, и хочется отдохнуть.
Я бы это охарактеризовал как попытку влезть в последний какой-то вагон этих аутсайдеров избирательной кампании
Игорь Позняк:
Какие-никакие имели место провокации, даже угрозы в адрес представителей избирательной комиссии. Президент сегодня, голосуя на участке № 1, обратил внимание на эти факты и озвучил свою позицию.
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Как вы это прокомментируете?
Петр Петровский:
Знаете, было достаточно много кандидатов (вернее, претендентов), которые не смогли собрать подписи. И они не знают, как привлечь к себе внимание. Решились зарегистрироваться многие наблюдателями и проводят такие информационные вбросы, провокации. Занимаются несвойственной наблюдателям деятельностью. Вместо того, чтобы мониторить сам избирательный процесс, они проводят реальные провокации. И причем проводят давление в отношении участников избирательной комиссии, участников избирательного процесса. Поэтому я бы это охарактеризовал как попытку влезть в последний какой-то вагон этих аутсайдеров избирательной кампании.
Не буду удивлен, если окажется, что этими наблюдателями были претенденты, которые не смогли стать кандидатами
Игорь Позняк:
В Бобруйске лишили аккредитации три с половиной десятка наблюдателей от ОГП за ситуацию с подписями.
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Петр Петровский:
Это не удивительно, потому что очень большое количество подобных же претендентов не смогло просто зарегистрироваться сбором подписей из-за обыкновенной, простой юридической неграмотности. И здесь мы видим то же самое. Я не буду удивлен, если окажется, что этими наблюдателями были эти самые претенденты, которые не смогли стать кандидатами.
Демократия у нас становится все более и более зрелой
Игорь Позняк:
Если в целом оценивать кампанию, на мой взгляд, учитывая предыдущий опыт, она проходит достаточно стабильно, спокойно, что можно отнести к белорусской такой особенности. Вы-то знаете, с чем сравнивать, по другим евразийским странам. Как наша парламентская кампания выглядит в контексте соседей, евразийском?
Петр Петровский:
Я не буду сравнивать с Украиной, потому что эффективность шумной кампании в Украине мы можем сравнивать с ее нулевым статусом. Потому что такие депутаты, думаю, белорусам не нужны. А вот конкретно глубокие дискуссии, которые мы видим, дебаты, открытость кандидатов… В этом году у нас где-то на полсотни больше кандидатов самих. А если мы сравним их качество, то есть участие в дебатах, тоже мы видим очень большое участие этих кандидатов, активность, открытость к дискуссиям. С моей точки зрения, это говорит о том, что у нас растет в итоге и парламентская образованность, и востребованность политических дискуссий. Демократия у нас становится все более и более зрелой.
За каждым депутатом должна быть команда
Игорь Позняк:
А какие депутаты нам нужны? Центризбирком нарисовал на днях свой такой усредненный образ: 40-летний мужчина, горожанин, партийный. А какие штрихи к этому портрету вы бы добавили?
Петр Петровский:
Я бы еще добавил к этому портрету одну главную черту: кандидат должен иметь команду. Потому что парламент – это фабрика мысли, фабрика, создающая законы. Если у депутата нет команды, кто будет работать в округе, когда депутат занят? Кто будет ему помогать разрабатывать законопроекты? То есть за каждым депутатом должна быть команда. Команда, состоящая, возможно, из тех людей, которые потом этого кандидата заменят на определенном этапе.
Наши граждане ждут открытости парламента и ждут депутатов в их округах
Игорь Позняк:
Выражение «мозговой штурм» из этой серии?
Петр Петровский:
Да, потому что это фабрика мысли, для нее характерен мозговой штурм. Я надеюсь, что следующий парламент будет еще более дискуссионным, еще более эффективным и более открытым. Наши граждане ждут открытости парламента и ждут депутатов в их округах. Хотят разговаривать со своими депутатами и знать их в лицо.
Хороший парламент – это качественная фокус-группа наиболее активных и подготовленных граждан
Игорь Позняк:
Многие ждут определенного омоложения парламента. Что об этом скажете?
Петр Петровский:
Это очень хорошо. Хороший парламент – это тот парламент, где имеются все слои общества: от самых молодых до пенсионеров. Это все социальные слои, интересы которых должны быть представлены.
Игорь Позняк:
Общество в миниатюре.
Петр Петровский:
Да. Это должна быть качественная фокус-группа наиболее активных и подготовленных граждан.
Игорь Позняк:
Отражающая интересы самых разных сфер.
Петр Петровский:
Да. Если это будет сделано, будет баланс. Тогда мы увидим качественный, эффективный парламент, решения которого будут в интересах общества.
С наблюдателями миссии ОБСЕ разговаривал – даже они говорят, что у нас демократичные выборы
Игорь Позняк:
Вы общались и с белорусскими коллегами, и с зарубежными. Вероятно, у вас есть какая-то свежая международная реакция на ход нашей кампании.
Петр Петровский:
О международной реакции тяжело судить. Но я могу сказать, что выборы признаны как демократичные. Даже с наблюдателями миссии ОБСЕ разговаривал – даже они говорят, что у нас демократичные выборы. Более того, эти наблюдатели от ОБСЕ не всегда подготовлены и не знают наше законодательство, но при этом говорят, что наши выборы ничем не отличаются от немецких, австрийских, где они были. В принципе, похожие все процедуры.
«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси
Новости Беларуси. Наши корреспонденты весь день работали на избирательных участках в регионах и готовы рассказать, как там прошел основной день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Добриян, корреспондент:
Мы сегодня наблюдали избирательный процесс за пределами больших городов. У сельчан сразу два повода для хорошего настроения. В 2019 году выборы совпали с профессиональным праздником аграриев – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Это отразилось на общей атмосфере происходящего: приподнятого настроения на избирательных участках в сельской местности никто не скрывал.
Мария Безлюдько, жительница агрогородка Мичуринская:
У меня сегодня такой подъем настроения, потому что мы должны занимать активную гражданскую позицию. Я работаю учителем в школе. Хотела и своих детей привести, чтобы они посмотрели, как это происходит. И рассказываю им, потому что действительно нам очень важно, кто будет у нас депутатом в Палате представителей, какие вопросы будут решаться.
Агрогородок Мичуринская – родина знаменитого не только в Беларуси овощного бренда «Брилево». Передовики одного из крупнейших в стране овощеводческих предприятий и на избирательном участке среди первых. Интересно, что голосуют сельчане, не скрывая свой выбор. Большинство избирателей бюллетени опускали в урну в открытом виде.
Людмила Кошевенко, жительница агрогородка Мичуринская:
Я, например, выбираю молодежь, у которой много задора, много стремления к чему-то новому, передовому. Проголосовала за молодого человека.
Работы у комиссии хватает. Этот сельский участок по количеству избирателей фору может дать многим городским. Несмотря на близость областного центра, население агрогородка постоянно растет: за 10 лет мичуринцев стало на 400 человек больше. Сегодня здесь голосуют 2082 человека.
Александр Сапроненко, председатель участковой избирательной комиссии:
В сельской местности, скажу просто, люди более сознательные и понимают важность этой кампании. Поэтому они активно приходят и голосуют за кандидатов в депутаты.
Те, кто пришел на участок сегодня, проголосовав, уходить не спешили. Хорошее настроение поддерживали коллективы местного Дома культуры.
Александр Добриян:
Сегодняшний выбор важен для каждого белоруса. Ведь от того, кто окажется в парламенте, в конце концов зависит будущее наше и наших детей. В глубинке это понимают не хуже, чем в больших городах.
Кристина, а что думают об этом женщины, которые буквально накануне выборов стали матерями?
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Каждая женщина, которая испытала радость материнства, желает своему ребенку одного – счастливого будущего в сильном и независимом государстве. В день выборов и закрытые участки открылись для голосования. В больницах, санаториях, профилакториях и даже в родильных домах своим избирательным правом воспользовался каждый белорус и белоруска.
Для семьи брестчанки Елены Колодицы ребенок стал первым и долгожданным. Анастасия – так назвали девочку – оказалась нетерпеливой и появилась на свет раньше срока. Выборы застали Елену прямо в родильном доме.
Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте
Растет у нас будущий депутат, потому что просыпается первой, будит тут всех. Очень громкая и очень настойчивая девочка у нас, так что, думаю, будет депутатом.
Один из закрытых участков разместился в Брестском областном роддоме. На нем голосуют только женщины – 264 избирательницы. По особым медицинским показаниям этот процесс для новоиспеченных мам проходит прямо в палатах.
Елена Колодица:
Для каждой мамы сейчас главное, чтобы будущее ребенка было обеспечено, чтобы все было хорошо. Поэтому выбирали исходя из того, кто что предлагает.
Диана Пунько:
Чтобы легче было попасть в садик все-таки. Потому что в школу – нету такой проблемы. У меня и у старшей сестры в школу как-то обычно, всегда есть места. А в садик она долго места ждала.
Кристина Протосовицкая:
Они еще хоть и маленькие, но уже граждане Беларуси. Сегодня все, что им нужно – это врачебный уход и забота мамы. Но завтра они будут нуждаться в выверенных и точных действиях будущих депутатов. Ведь за каждым их решением судьба миллионов граждан.
Как голосовали в остальных областях Беларуси, смотрите в видеоматериале.