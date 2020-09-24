Петришенко об участии детей в несанкционированных акциях: есть необходимость ужесточения мер
Новости Беларуси. Что касается родителей, то было принято решение ужесточить (на манер западного) законодательство в отношении обеспечения безопасности несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петришенко об участии детей в незаконных акциях: удивительно, что это не вызывает возмущения в международных организациях
Уже рассматривается около 300 административных дел об участии детей в несанкционированных акциях.
Григорий Азарёнок, СТВ:
Будет ли ставиться вопрос об ужесточении законодательства в этом плане?
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Такая ответственность (мы анализировали практику) есть в Российской Федерации, есть у Казахстана, у ряда других стран. Мы тоже подходим к тому, что, наверное, будем инициировать в установленном порядке, вносить этот вопрос.
Текущая ситуация диктует необходимость ужесточения мер для того, чтобы каждый знал, что закон четко стоит на страже интересов наших детей.
Белорусы звонят на линию 102 по поводу ситуации в Минске. Вот что они говорят
Новости Беларуси. За последние полтора месяца особенно минчане откровенно подустали от желания части сограждан с завидным постоянством высказывать свое недовольство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На линию 102 стали активно звонить минчане с просьбами пресечь беспорядки.
– Я гражданин Республики Беларусь, мне 42 года, у меня двое детей. Я плачу налоги, я работаю. Почему из-за каких-то «ходунов» добираться с работы домой полтора часа? Пускай наш уважаемый министр внутренних дел, Президент послушают… Ну, не знаю. Используют резиновые пули против этих протестующих, светошумовые гранаты, пускай используют боевые патроны. Ну что же это такое, в конце концов?
– Уже минут 40 толпа заблокировала перекресток Немига – Городской Вал. Неужели нельзя найти человек десять с дубинами? Они же, подлецы, разбегутся за десять минут.
– Скажите, пожалуйста, тут когда-нибудь на Немигу приедет бригада, чтобы их погонять? Невозможно в квартире находиться!
– Здравствуйте! Перекресток проспект Рокоссовского – Плеханова. Здесь эти недобитые – я не знаю, как их назвать – выходят на дорогу, перекрывают транспорт. Невозможно спать.
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Петришенко об участии детей в несанкционированных акциях: есть необходимость ужесточения мер