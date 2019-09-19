Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент
Новости Беларуси. Избирательная кампания в белорусский парламент вступила в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разгаре сбор подписей в поддержку выдвиженцев. Инициативные группы развернули пикеты на улицах страны. Только в столице работают 139 таких команд. Собрать заветную «тысячу» они должны до 8 октября.
Корреспонденты «Столичного телевидения» проехали по Минску и оценили активность кандидатов. Репортаж Ксении Худолей.
Шанс заполучить депутатский портфель на предстоящих парламентских выборах сейчас напрямую зависит от работы инициативных групп. Их регистрация завершилась 12 сентября. Рассказывать о своем выдвиженце активисты от общественных организаций вышли на улицы. Найти единомышленников среди минчан столичным претендентам на мандат не мешает даже непогода. Мы прогулялись по Минску и узнали, кто они – вероятные кандидаты.
Небесно-голубые флаги Белорусского союза женщин замечаем издалека. Подходим ближе и узнаем: здесь, на Притыцкого, подписи собирают за Марину Ленчевскую – юриста с 25-летним стажем. Марина Александровна в политику шагнула впервые, но в том, что место в парламенте для женщины есть, уверена.
Марина Ленчевская, претендентка в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусский союз женщин выступает за сохранение традиционных семейных ценностей, защищает интересы материнства и детства, поддерживает начинания женщин в их желании самореализоваться.
А это уже проспект Дзержинского. Место многолюдное: поблизости студенческая деревня, медуниверситет и торговые центры. Интерес к ходу избирательной кампании здесь подогревать не нужно. Поддержать стремления опытного железнодорожника и действующего депутата Игоря Комаровского предлагают на пикете общественного объединения «Белая Русь». Свои полномочия Игорь Сергеевич может продлить и на седьмой парламентский созыв. Конечно, если получит проходной билет в следующий этап предвыборной гонки.
Игорь Комаровский, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Какими качествами должен обладать депутат? В первую очередь это жизненный опыт, внутренняя культура и, безусловно, профессионализм в той области деятельности, в которой он работает, трудится.
О насыщенной биографии своего выдвиженца прохожим рассказывают и на проспекте Пушкина. Под молодежными красно-зелеными флагами БРСМ подписи собирают за телеведущую и признанную белорусами красавицу. 22-летняя Мария Василевич в парламент выдвигается от 104-го Кальварийского округа. Доверие избирателей девушка планирует завоевать, представляя интересы прогрессивного поколения.
– Здравствуйте. Если вы готовы поддержать мое выдвижение, то вы можете оставить подпись прямо сейчас. Главное, чтобы у вас был паспорт.
– Есть как раз.
Мария Василевич, претендентка в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Объединяющее начало – это справедливость, честность и реальное желание помочь развиваться своей стране, повысить уровень и качество жизни. Я буду очень рада, если люди посчитают, что я достойный представитель молодежи и буду достойно представлять их интересы в парламенте.
На Пролетарской в заветных бланках расписываются за Евгения Шевко. Успешно завершив этот предвыборный этап, председатель Ассоциации инвалидов-колясочников в парламенте может стать первым особенным депутатом. Места для депутатов-колясочников в Палате представителей имеются. Останутся ли они пустовать – решится в день народного голосования 17 октября.
Евгений Шевко, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Республике Беларусь каждый 17-й гражданин – это человек с инвалидностью. Также более 2 миллионов человек – это те люди, в семьях которых есть инвалиды. Поэтому считаю важным, чтобы был представитель вот такой, с такими определенными особенностями.
Кроме сбора подписей на уличных пикетах инициативные группы стучатся и в двери к избирателям своего округа. Их в стране 110, 20 из которых – в столице. Получив поддержку тысячи минчан, претенденты в кандидаты сменят статус на потенциальных кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация начнется после 17 октября.
Выступления кандидатов от Минской области и их теледебаты будут показаны на телеканале СТВ. 17 ноября белорусов примут чуть менее 6000 избирательных участков по всей стране. Отдать свой голос также смогут наши земляки в 38 странах мира. Имена тех, кто займет места в Совете Республики, станут известны за 10 дней этого.
Парламентские выборы в Беларуси. 17 сентября завершается регистрация инициативных групп
Новости Беларуси. Ровно два месяца остается до основного дня голосования на выборах депутатов Палаты Представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 сентября завершилась регистрация инициативных групп претендентов в кандидаты на депутатское кресло.
Поданные заявки рассматривали в течение пяти дней. Так, в Брестской области этот этап прошла 61 инициативная группа. 45 из них будут собирать подписи за беспартийных кандидатов. Остальные – за представителей той или иной партии. В одном из округов Бреста зарегистрированы сразу 9 инициативных групп. Там намечается особенно острая борьба за голоса избирателей.
Ольга Демко, заместитель председателя Брестской областной избирательной комиссии:
Много новых личностей появилось в этой избирательной кампании, молодых людей. Возраст потенциального кандидата в депутаты молодеет.
А вот в Гомельской области этап регистрации успешно преодолели не все. В областную избирательную комиссию было подано 56 заявок. В итоге сбор подписей будут вести 54 инициативные группы.
Алексей Неверов, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:
Одно заявление было отозвано и по одному заявлению было отказано в регистрации. Отказано было потому, что при проверке списков инициативных групп было выявлено, что один из членов инициативных групп не является гражданином Республики Беларусь.
Напомним, накануне завершилось формирование участков для голосования. На выборах их будет больше 5800, причем 46 – за границей. Отметим, выборы в нижнюю палату парламента состоятся 17 ноября, а в Совет Республики – десятью днями ранее.