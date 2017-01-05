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Питомцам Минского зоопарка увеличили мясной рацион

05.01.2017 - 22:37

Новости Беларуси. Животные из Минского зоопарка в связи с морозами получили существенную прибавку к повседневному мясному рациону.

Улучшенное питание помогает сохранять необходимую жировую прослойку для того, чтобы безболезненно переждать холода.

Кроме того, все питомцы могут спрятаться в собственных утепленных домиках.

Некоторые переведены в зимние павильоны.

В качестве лакомства и новогодние ёлки, которые в 2017 году здесь начали принимать для любителей поточить клыки, или просто поиграться с деревом. Зеленых гостинцев ждут от всех минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Питомцам Минского зоопарка увеличили мясной рацион

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