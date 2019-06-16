Гордость за свою страну. «Пламя мира» пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы

Новости Беларуси. Главный символ II Европейских игр – «Пламя мира» – приближается к Минску. Сегодня, 16 июня, факел пронесли по «Линии Сталина» и подняли над Курганом Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курган Славы стал последней точкой большого путешествия пламени Игр по Минской области. Уже завтра маршрут огня проляжет по улицам и знаковым местам белорусской столицы.
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Сегодня в торжественной церемонии передачи эстафеты участие приняли более полутысячи человек. Но чести пронести заветный факел удостоились лишь шестеро: прославленные спортсмены, заслуженные артисты, известные журналисты. Они преодолели более 800 ступенек, чтобы поднять огонь на вершину мемориала, а после сохранить его в заветной лампаде.
Леонид Тараненко, многократный чемпион мира по тяжелой атлетике:
Просто счастлив! Рад и счастлив, что мне посчастливилось участвовать в этой эстафете. Я ощутил всю радость. Наполнение гордостью за свою страну, что это у нас происходит, что такое движение, и я в этом участвую. Дрожь пробирает, находясь здесь.
Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Сегодня завершающий этап эстафеты. От Минской области 32 спортсмена будут принимать участие во Вторых Европейских играх. Мы, конечно же, на них очень рассчитываем. Мы за них будем обязательно болеть.
17 июня «Пламя мира» встретят в Минске на площади Государственного флага. А 21 июня огонь II Европейских игр зажгут на стадионе «Динамо», возвестив о начале главного спортивного форума континента.
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Новости Беларуси. До грандиозного старта II Европейских игр остаётся меньше недели. Символ форума «Пламя мира» продолжает шествие по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 июня эстафету принял Молодечно. Факелоносцы – 10 известных белорусов – пронесли огонь по центральным улицам города и финишировали у Летнего амфитеатра, где прошел праздничный концерт.
Завершилась эстафета в Летнем амфитеатре, где огонь встретили участники Республиканской спартакиады школьников.
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Символ II Европейских игр стал дополнительным стимулом к новым достижениям для атлетов самого крупного спортивного форума среди школьников страны. Программа у них вполне взрослая – 19 олимпийских видов спорта и 2 не олимпийских.
Антонина Кошель, главный судья Республиканской спартакиады школьников, чемпионка XX Олимпиады 1972 года:
Все сделано у нас в стране для того, чтобы находились талантливые ребята и продолжали свой путь в большой спорт. Места в Музее олимпийской славы еще много, несколько ярусов можно запускать. Поэтому, милости просим в большой спорт.
Позади два этапа соревнований – в районах и областях. В финал вышли сильнейшие – за медали ближайшие 5 дней будут сражаться более 2,5 тысячи юных спортсменов со всей страны.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Все начинается с детского спорта. Детский спорт – это наш фундамент, основа. И такое прекрасное совпадение, что сегодня в Молодечно и открытие спартакиады, и «Пламя мира». Невидимые нити. Огонь проследовал начиная с Бреста, и уже он находится в Молодечно. Скоро прибудет в Минск. Это объединяет людей разных возрастов, разных профессий. Всех нас объединяет.
Итоги спартакиады подведут 19 июня в Слуцке. А «Пламя мира» продолжает путешествие по стране.
Вероника Гришкова, СТВ:
Время ярких побед приближается. Символ II Европейских игр – «Пламя мира» – отправляется в Заславль, побывает он на «Линии Сталина» и «Кургане Славы». В столицу огонь прибудет уже в понедельник. А 21 июня на церемонии открытия мультиспортивного форума от него зажгут чашу Олимпийского огня на стадионе «Динамо».