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Планировать маршруты заранее: в связи репетицией парада в центре Минска вводится временное табу на парковку

27.06.2017 - 21:17

Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. Сегодня в центре Минска вводится временное табу на парковку.

В первую очередь, это касается проспекта Машерова,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С полуночи здесь будет проходить репетиция торжественного парада ко Дню Независимости. Планировать свои маршруты водителям нужно заранее. 

Михаил Корниевич, старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Что касается 3 июля, мы предлагаем гражданам воздержаться от прибытия в центральную часть города на личном транспорте,

потому что будет организовано бесперебойное движение общественного транспорта.

В данные места они смогут добраться с любого направления на общественном транспорте  

В случае вынужденной остановки, водитель должен оставить под лобовым стеклом номер телефона. В противном случае, машина будет эвакуирована.

Планировать маршруты заранее: в связи репетицией парада в центре Минска вводится временное табу на парковку

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