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Планы Госкомвоенпрома на 2017: испытания белорусского гранатомета и совершенствование «Полонеза»

27.01.2017 - 20:55

Новости Беларуси. Новые радиолокационные комплексы, серия средств радиоэлектронной борьбы и испытания отечественного гранатомета.

В Госкомвоенпроме рассказали о планах на 2017.

Особое внимание – зенитно-ракетным комплексам, развитию беспилотной авиации, в частности, создание беспилотных авиационных комплексов большой дальности и продолжительности полета.

Важное достижение белорусского военпрома – реактивная система залпового огня «Полонез».

В этом году комплекс будут совершенствовать: дальность стрельбы хотят увеличить в полтора раза (до 300 километров).

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:
Полонез довести до 300 километров. У нас есть план, график работ. Мы в этом году будем испытывать свой, произведенный гранатомет, противотанковый ракетный комплекс. Мы завершаем работу над различными зенитно-ракетными комплексами (на данный момент – средней дальности). Основа у нас есть – «Бук-МБ».

Приступает Беларусь и к серийному производству легкобронированных машин различного предназначения и класса. В числе новинок: разведывательные, радиолокационные, огневые и санитарные авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модельный ряд будет представлен 3 июля во время парада.

Планы Госкомвоенпрома на 2017: испытания белорусского гранатомета и совершенствование «Полонеза»

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