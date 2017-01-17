новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Платить за все счета в одном месте: единый номер плательщика в ЕРИП

17.01.2017 - 23:14

Новости Беларуси. Возможность завести единый номер плательщика в системе расчетов ЕРИП и сформировать корзину платежей.

Во всех отделениях Белпочты теперь можно получить карточку с уникальными цифрами для оплаты услуг.

Это позволит клиентам существенно экономить время, в том числе и благодаря возможности самообслуживания. Номер с карточки необходимо ввести в систему, получить доступ к корзине платежей, где будут собраны все необходимые счета: за коммунальные услуги, электроснабжение, мобильный телефон, налоги, кредиты, детский сад, кружки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Дроздович, начальник управления технологического обеспечения, эксплуатации и почтовой безопасности РУП «Белпочта»:
Номером плательщика можно воспользоваться не только на почте, но и самостоятельно оплатить посредством платежно-справочных терминалов, в которые тоже можно вводить этот номер. Кроме того, можно воспользоваться и банковской структурой.

Владимир Матусевич, генеральный директор РУП «Белпочта»:
В ближайшее время мы планируем запустить мобильное почтовое приложение, в котором будет самый разный функционал. От отслеживания почтовых отправлений до возможности осуществлять те же платежи. Так же будет развивать электронные услуги по мере развития государственных электронных услуг.

Платить за все счета в одном месте: единый номер плательщика в ЕРИП

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Логистический центр по обработке международных почтовых отправлений заработал в Национальном аэропорту Минск
Логистический центр по обработке международных почтовых отправлений заработал в Национальном аэропорту Минск
Вся поступающая авиапутем в Беларусь почта отныне будет обрабатываться в Национальном аэропорту «Минск»
Вся поступающая авиапутем в Беларусь почта отныне будет обрабатываться в Национальном аэропорту «Минск»
Кубок почты: кто придумывает новые услуги и как танцуют почтальоны?
Кубок почты: кто придумывает новые услуги и как танцуют почтальоны?
Современное отделение почтовой связи открылось в минском микрорайоне «Лебяжий»
Качество, доступность и самообслуживание клиентов: современное отделение почтовой связи открылось в микрорайоне «Лебяжий»
Владимир Орловский, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
О новых лимитах на посылки и ввозе товаров из-за границы – председатель Государственного таможенного комитета
Посылки
С 14 апреля за международные посылки дороже 22 евро придется платить
Посылки
Пошлины на посылки из-за рубежа в Беларуси начнут действовать с 14 апреля
Почта Беларуси
Новое почтовое отделение появилось в Минске - в микрорайоне Каменная Горка
Все новости по теме Почта Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru