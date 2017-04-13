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По делу «Белого легиона» возбуждено уголовное дело по статье 278 «Создание незаконного вооруженного формирования»

13.04.2017 - 23:21

Новости Беларуси. Журналистское расследование «Белый легион черных душ» раскрыло истинные ценности организации, которая готовилась 25 марта с оружием в руках выйти на улицы. Ее участники на протяжении долгих лет налаживали связи с украинскими радикалами и перенимали их боевой опыт. Мировоззрение и идеология этих, в быту ни чем не приметных людей, выстраивалась исключительно на теории национального превосходства и силовом противодействии власти. В планах были не только провокации, но и теракты. А книга под названием «Война в толпе» стала настольной. В истории суверенной Беларуси это первый и незаурядный факт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеозапись:
В ночь с 24 на 25 либо с 25 на 26, 25, короче, марта этого года запланирована провокация.

Немка с белорусскими корнями рассказывает о том, что 25 марта в Беларуси должно стать кровавым днем.

И сделать это должны люди в балаклавах с оружием в руках, ничем не приметные в обыденной жизни.

Оперативная съемка:
Если вы не откроете в течении минуты дверь, мы будем ее ломать.

Так входят правоохранители в квартиру Виктора Данилова. Почему обычный человек сам не открыл дверь, станет ясно уже во время обыска. Дома – целый арсенал. Все должно было убивать обычных белорусов. Этот человек участник так называемого «Белого», именно «Белого легиона». Чистого по определению цвета, но с откровенно грязной в сухом остатке душой. И таких, как он, десятки.

Евгений Полторжицкий, задержанный:
Арматура применяется для того, чтобы отбиваться в случае массовых беспорядков. Против правоохранительных органов.

Арматура – это аперитив. Основное блюдо – гранаты, взрывчатые вещества, автоматы и ружья. Запах пороха для боевиков с ультраправыми взглядами – то самое, духовное, к чему их готовили в патриотических лагерях. Долго готовили.

«Белый легион» – организация, появившаяся в начале 90-х, якобы была распущена в середине нулевых.

Однако сейчас понятно, что ушла в глубокое, законспирированное подполье с четкой структурой и подготовкой в патриотических лесных лагерях. Марш-броски, стрельбы, тактика ведения городских боев.

Андрей Комлик-Яматин, задержанный:
Мы делились на группы и отрабатывали тактику засад, прямых боевых столкновений, поведения под огнем противника

Это даже не типичные солдаты удачи. Воевать легионеры собирались в своей стране. В деле много фактов того, что на 25 марта планировали не просто акцию протеста, а провокацию с оружием. Именно это стало главным контекстом фильма коллег.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:
Оппозиция, которая питается и живет за счет фондов. Люди, которые живут на иностранное финансирование. Но они интересы иностранных государств и будут здесь реализовывать, это сама собой разумеющаяся вещь.

А еще ждали подкрепление от таких же «отморозков» в масках и балаклавах. Организатор «Белого легиона» сейчас на востоке Украины. Опыт батальонов типа «Айдар» перенимался в патриотических лесных лагерях как в Беларуси, так и по периметру границ.

Николай Статкевич лично связан с легионом. Именно он призывал на улицы 25 марта. Сам не пришел. Исчез, ведь на улице должно было быть страшно. Гляньте на машину, припаркованную у Академии наук. Статкевич ездил на ней в качестве пассажира. И, понимая, что все эти бутылки полетят в толпу, самому лучше было переждать в безопасном месте. Ведь лично стать частью так называемой «картинки» для телеканала он не хотел.

Один факт: прессы на обычную, как называют ее в рядах оппозиции, акцию было аккредитовано больше, чем на парламентских выборах.

Видеозапись:
Там уже места заготовлены, будут стоять и снимать все это. И будет потом обвинять Лукашенко, Президента Лукашенко, что он виноват, что он стреляет и убивает своих людей, как на Майдане в Киеве.

Красная машина с коктейлями Молотова в багажнике стала частью оппозиционного фейка. То, что называется видеодокументированием – сьемкой фактов, некто блогер Антон Хадевич назвал постановкой спецслужб и государственных СМИ.

«За несколько часов до начала акции, мамой клянусь, видел там съемочную группу телеканала. Лично, проходя мимо».

А теперь – признание.

Вопрос:
На этом месте 25 числа вы вообще были?

Антон Хадкевич, блогер:
Нет. Честно говоря, было скучно. Поэтому я решил написать пост. Ну и да, добавил для собственной значимости немножко сверху.

Антон Хадевич, кстати сотрудничает с порталом «Тут.бай». Честные и настоящие новости – с таким подходом штат ему обеспечен точно. Однако, как ни старались разные и по-разному – «Белорусская весна» не состоялась. А впервые в истории суверенной Беларуси возбуждено уголовное дело по статье 278 – за создание незаконного вооруженного формирования.

Фигуранты – обычные люди из подпольного «Белого легиона».

По делу «Белого легиона» возбуждено уголовное дело по статье 278 «Создание незаконного вооруженного формирования»

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