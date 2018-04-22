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Андрей Швед о деле погибшего рядового Коржича: «По этой трагедии мы провели десятки экспертиз»

22.04.2018 - 20:15

Новости Беларуси. 22 апреля в Беларуси впервые отмечают День судебного эксперта. В гостях у программы «Неделя» Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Давайте поговорим о роли судебной экспертизы в конкретном уголовном деле. Может быть, на примере самого громкого за последнее время – дело Коржича. Удалось доказать, что это все-таки было доведение до самоубийства, а не убийство – это была одна из версий. Какова роль судебного эксперта в этом деле?

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Практически нет ни одного уголовного дела, по которому можно установить истину без заключения эксперта. Я таких дел не знаю. Что касается конкретного дела, о котором вы говорите, по этой трагедии мы провели десятки экспертиз. И те выводы, которые сегодня озвучены Следственным комитетом по этой ситуации, практически по всем уголовным делам – это как раз результат работы наших специалистов. Я думаю, что мы разобрались объективно, беспристрастно в этой ситуации.

Андрей Швед о деле погибшего рядового Коржича: «По этой трагедии мы провели десятки экспертиз»

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