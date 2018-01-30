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По факту убийства 2-летней девочки в Слуцке возбуждено уголовное дело

30.01.2018 - 19:36

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело по факту убийства маленькой девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жуткая история произошла 29 января в Слуцке. Бригада скорой помощи, прибыв по вызову, обнаружила ребенка со следами побоев. К несчастью, медикам не удалось реанимировать девочку – она скончалась в больнице. Мать и его отчим задержаны по подозрению в убийстве.

Комментарий Следственного комитета здесь.

Из-за чего именно погибла девочка, покажут экспертизы. В семье воспитывались еще четверо детей. Сейчас с ними работают педагоги и психологи.

По факту убийства 2-летней девочки в Слуцке возбуждено уголовное дело

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